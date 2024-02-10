2024-02-10 05:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ يدير الحكم الصيني ما نينغ، أكبر مباراة في مسيرته الكروية، مساء السبت، وهي نهائي كأس آسيا الذي سيجمع بين قطر والأردن. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرر اختيار حكم من شرق القارة، لإبعاده عن دائرة الجدل العربية، خاصة مع انتشار الحالات المثيرة للجدل من الحكام خلال البطولة. من هو ما نينغ؟ ما نينغ هو […]

ظهرت المقالة حكم صيني في نهائي آسيا.. ما بين إشاعة الرشوة وتفاؤل القطريين أولاً على ايرث نيوز.