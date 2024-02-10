2024-02-10 05:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، فجر اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك بغرب روسيا. وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، “الليلة، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية.” وأضافت أن “منظومات الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت 3 […]

ظهرت المقالة الدفاع الروسية: اعتراض وتدمير 3 مسيرات أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك أولاً على ايرث نيوز.