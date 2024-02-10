2024-02-10 05:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت شركة “ميتا”، بأنها تقوم بتقييم متى يجب اعتبار كلمة “صهيوني” بمثابة خطاب كراهية، مع تصاعد معاداة السامية عبر الإنترنت وسط الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس. وأكدت شركة التكنولوجيا العملاقة التي تملك فيسبوك وإنستغرام، ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” من أنها تفكر في توسيع حظر خطاب الكراهية الخاص بها ليشمل المزيد من إستخدامات […]

ظهرت المقالة ميتا تراجع استخدام كلمة “صهيوني” على منصاتها أولاً على ايرث نيوز.