2024-02-10 05:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أحجمت وزارة العدل الكندية عن الإدلاء بأي تعليق حول ما إذا كانت قد تلقت طلبا من المدعين الروس بتسليم النازي الأوكراني ياروسلاف هونكا بحجة أن هذه الطلبات سرية وبانتظار قرار المحكمة. وذكر إيان ماكلويد، المتحدث باسم الوزارة الكندية لمراسل “تاس” في بيان مكتوب يوم أمس الجمعة، أنها: “تعتبر طلبات التسليم هذه اتصالات سرية […]

ظهرت المقالة كندا ترفض التعليق على طلب روسيا تسليمها النازي هونكا أولاً على ايرث نيوز.