2024-02-10 06:42:08 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

أرسل الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت (10 شباط 2024)، رسالة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يطالب فيها بالإيقاف الكامل ومنع إسرائيل من الفعاليات الرياضية.

وقال الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة بحسب وكالة "تسنيم"، "يتقدم اتحاد كرة القدم في جمهورية إيران الإسلامية بطلب قوي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء فيه في ضوء الأعمال المعادية للإنسان التي يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين وارتكاب جرائم حرب في غزة والمذبحة على المدنيين الأبرياء وخاصة الأطفال والرجال والنساء من لاعبين ومدربين وحكام وأيضا بسبب تدمير المباني وخدمات المدينة والمنازل والمساحات السكنية والمراكز الطبية والعلاجية والمستشفيات وأماكن التدريب والمدارس والجامعات والعديد من المنشآت الرياضية بما في ذلك البنى التحتية لكرة القدم".

وأضاف الاتحاد، "ضمن المسؤوليات الاجتماعية والإنسانية، يجب على مجموعات التخطيط لكرة القدم في العالم اتخاذ إجراءات فورية وجادة في إطار عمل فعال وكجبهة موحدة بهدف تعليق كرة القدم الصهيونية بشكل كامل وعن كافة الأنشطة لمنع استمرار هذه الجرائم، ومنع الرعب وتوفير الغذاء ومياه الشرب والمواد الطبية والطبية للأبرياء والمدنيين".

وتابع "ومما لا شك فيه أن الإجراء الفوري للفيفا واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء سيكون رمزا للعمل الخيري وتنفيذ ميثاق مجتمع كرة القدم العالمي في مجال المسؤوليات الاجتماعية والإنسانية وحركة رائعة ودائمة في تاريخ كرة القدم".

المصدر: تسنيم



