2024-02-10 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت ، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف ومنع إسرائيل من الفعاليات الرياضية. وقال الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة بحسب وكالة “تسنيم”، وتابعته ” ايرث نيوز” يتقدم اتحاد كرة القدم في جمهورية إيران الإسلامية بطلب قوي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء فيه في ضوء الأعمال المعادية […]

ظهرت المقالة الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب “فيفا” بإيقاف انشطة اسرائيل الرياضية أولاً على ايرث نيوز.