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الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب “فيفا” بإيقاف انشطة اسرائيل الرياضية

الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب “فيفا” بإيقاف انشطة اسرائيل الرياضية
الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب “فيفا” بإيقاف انشطة اسرائيل الرياضية
2024-02-10 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ طالب الاتحاد الإيراني لكرة القدم، اليوم السبت ، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بإيقاف ومنع إسرائيل من الفعاليات الرياضية. وقال الموقع الإلكتروني لاتحاد الكرة بحسب وكالة “تسنيم”، وتابعته ” ايرث نيوز” يتقدم اتحاد كرة القدم في جمهورية إيران الإسلامية بطلب قوي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم واتحادات كرة القدم والاتحادات الأعضاء فيه في ضوء الأعمال المعادية […]

ظهرت المقالة الاتحاد الإيراني لكرة القدم يطالب “فيفا” بإيقاف انشطة اسرائيل الرياضية أولاً على ايرث نيوز.

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