2024-02-10 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، الجمعة 9 فبراير/ شباط، متأثرة بقوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة، بينما يتطلع المستثمرون إلى قراءة التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل بحثا عن أدلة حول الموعد الذي يمكن أن يبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفض أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 1236 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات […]

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