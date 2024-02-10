2024-02-10 06:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة أطلعت إسرائيل على مذكرة جديدة تتعلق بالأمن القومي الأميركي تذكّر الدول التي تتلقى أسلحة أميركية بالالتزام بالقانون الدولي. والمذكرة عبارة عن بيان لسياسة الإدارة وتم إرسالها يوم الخميس من البيت الأبيض إلى كبار المسؤولين عن الأمن القومي في مجلس الوزراء لضمان تنفيذ أهدافها. ولا تفرض المذكرة شروطا […]

ظهرت المقالة أميركا تذكّر إسرائيل بالالتزام بقانون استخدام الأسلحة الدولي أولاً على ايرث نيوز.