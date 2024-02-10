2024-02-10 07:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -بغداد

أعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم السبت (10 شباط 2024)، الاطاحة بمتهم أجنبي سرق مبلغًا ماليًا من احد المحلات التجارية في العاصمة.

وذكر بيان للمديرية تلقته "بغداد اليوم"، أن " قوة من مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد ضمن مكتب التاجي تمكنت من إلقاء القبض على متهم أجنبي الجنسية لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره 6000 دولار أمريكي من داخل احد المحلات التجارية شمالي العاصمة بغداد".

وأشار الى أن "عملية القبض تمت بعد توافر معلومات عن وجود حادث سرقة واستنجاد صاحب المحل بمفارز مكافحة إجرام بغداد المنتشرة في الواجب لتأمين المواطنين ومراكز التسوق، لتباشر على الفور مفارز المديرية بالبحث والتحري عن الجاني وتتبعه حتى إلقاء القبض عليه".

وأضافت كما "دونت أقوال المتهم وتم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق فقرر توقيفه استناداً لأحكام المادة 446 من قانون العقوبات".