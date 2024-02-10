اعتقال 7 متهمين بقضايا مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد وميسان

2024-02-10 07:18:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم السبت (10 شباط 2024)، القبض على 7 متهمين بقضايا قانونية مُختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد وميسان.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "تواصل قطعات الشرطة الاتحادية عملياتها الأمنية لفرض الأمن وملاحقة الخارجين عن القانون من خلال تنفيذ مذكرات القبض الصادرة من المحاكم المختصة بحق المطلوبين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل، حيث تمكّنت من إلقاء القبض على 7 مُتهمين بمواد قانونية مُختلفة تنوعت بين (مخدرات ، سرقة ، مشاجرة) في مناطق (الكاظمية ، مدينة الصدر ، حسينية المعامل ، المعالف) ببغداد".

وأضاف البيان، "فيما نفّذت قوة من اللواء الحادي عشر الفرقة الثالثة في محافظة ميسان، عملية أمنية للتفتيش على السلاح غير المرخص في منطقة (المجبس)، أسفرت عن ضبط 14 بندقية مختلفة الأنواع و 6 مخازن".

واكد، انه "تم إحالة المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم وضبط جميع المواد والتعامل معها اصولياً".