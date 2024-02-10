بعد توقف لأكثر من شهر.. عجلة دوري النجوم الكروي تعاود الدوران

2024-02-10 07:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتعاود عجلة دوري النجوم العراقي لكرة القدم اليوم السبت دورانها بإقامة (4) مباريات في ملاعب بغداد ودهوك لحساب الأسبوع الـ(13) من الموسم الحالي (2023-2024).وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن" فريق الحدود سيستضيف نظيره القادم من الشمال زاخو في الساعة الثانية ظهراً على ملعب الساحر أحمد راضي، فيما يواجه فريق الطلبة نظيره نفط البصرة على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة والنصف عصراً".وأضاف أن "فريق دهوك سيضيف على ملعبه نظيره القاسم في الساعة الرابعة والنصف عصراً، بينما تقام مباراة فريق القوة الجوية والقادم من الجنوب فريق الميناء على ملعب الشعب الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً".هذا ويتصدر فريق القوة الجوية لائحة ترتيب فرق الدوري برصيد (30) نقطة يليه فريق الشرطة برصيد (28)نقطة، فيما يحل فريق الزوراء بالمركز الثالث برصيد (23) نقطة.