رئيس حكومة كوردستان يحذر من "الاختباء والتجاهل" أمام "تهديدات الأعداء"

2024-02-10 07:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ حذر رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني، يوم السبت، من استمرار التهديدات التي يتعرض لها الاقليم، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة تلك التهديدات.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حاولت من خلال نشر بعض التصريحات والتفسيرات غير اللائقة والبعيدة عن حقيقة المجال السياسي والأمني ​​للإقليم، تضليل آراء وتصريحات رئيس حكومة إقليم كوردستان في مقابلته الأخيرة مع ان بي سي.

وشدد رئيس حكومة الاقليم، وفق البيان، على ضرورة حماية الكيان الدستوري لإقليم كوردستان، مؤكدا سنواصل اتخاذ كافة الإجراءات لإزالة التهديدات التي يتعرض لها إقليم كوردستان.

وأشار مسرور بارزاني، إلى أن "الاختباء والتجاهل أمام الأعداء لن يقلل من المخاطر والتهديدات، لذلك يجب على الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية تجاه أرض وشعب إقليم كوردستان".