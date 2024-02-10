تشكيل شراكة استراتيجية بين Creta وRepublic لتحقيق ثورة في مجال Web3 وألعاب العوالم الافتراضية (Metaverse)

2024-02-10 07:45:49 - المصدر: Republic

تم استثمار أكثر من 2.6 مليار دولار من قبل شركة Republic ، وهي شركة تكنولوجيا مالية دولية، في الآلاف من المشاريع الخاصَّة.

، وهي شركة تكنولوجيا مالية دولية، في الآلاف من المشاريع الخاصَّة. جهد الشركة يتمثل في جذب ما يزيد عن 3 ملايين مستثمر من مجتمعها للمشاركة في نظام Creta .

- (ARAB NEWSWIRE) تعلن شركة Republic، وهي شركة تكنولوجيا عالمية رائدة في تحويل التمويل والاستثمار الرَّقمي، عن شراكة جديدة ومثيرة مع Creta، وهي منصة ألعاب متعددة الأكوان تعتمد على تقنية Web3. تم تشكيل Creta بواسطة تحالف من المطورين والمبدعين والمنتجين ذوي الخبرة العالمية وغيرهم. يهدف هذا التعاون إلى تعزيز التعاون القوي في مجال تطوير Web3 وتحقيق التحولات الرَّقمية في صناعة التمويل والاستثمار.

تعد Republic شركة تكنولوجيا مالية عالمية تقود تحولاً في مجال التمويل وتعزيز ديمقراطية الاستثمار. تتخذ الشركة مقراً لها في مدينة نيويورك بولاية نيويورك، وتتمتع بحضور عالمي من خلال عملياتها المثبتة في المملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية.

بفضل دعم شركات مثل Valor Equity Partners و Galaxy Interactive و Morgan Stanley و Hashed و AngelList وغيرها من المؤسسات الرَّائدة، نجحت منظومة Republic في جذب أكثر من 3 ملايين عضو من أكثر من 150 دولة، وتمكنت من استثمار أكثر من 2.6 مليار دولار في الآلاف من المشاريع الخاصَّة. في عام 2016، تأسست Republic Crypto كجزء من الشركة لتقديم الخدمات والاستشارات لمشاريع Web3 المدعومة من قِبَل رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، وتعتبر الآن أحد أبرز مقدمي خدمات الاستشارة في مجال Web3، وتخصصت في تصميم الاقتصاد الرَّقمي، وعمليات التجزئة الشاملة، والبنية التحتية لسلسلة الكتل، وإدارة الأصول الرَّقمية.

تعد Creta منصة عالمية لألعاب العوالم الافتراضية التي تعتمد على تقنية Web3، وتتخذ الشركة مقراً لها في الإمارات العربية المتحدة مع وجود فروع في اليابان وأرمينيا. تم تأسيس شركة Creta بدعم من Valor Equity Partners و Galaxy Interactive و Morgan Stanley و Hashed و AngelList ومؤسسات أخرى رائدة، تمكنت منظومة Republic من جمع أكثر من 3 ملايين عضو في أكثر من 150 دولة، والذين استثمروا أكثر من 2.6 مليار دولار في الآلاف من المشاريع الخاصَّة. في عام 2016، تأسست Republic Crypto كجزء من الشركة لتقديم الخدمات والاستشارات لمشاريع Web3 المدعومة من قِبَل رجال الأعمال والمؤسسات الكبرى، وتعتبر الآن أحد أبرز مقدمي خدمات الاستشارة في مجال Web3، وتتخصص في تصميم الاقتصاد الرَّقمي، وعمليات التجزئة الشاملة، والبنية التحتية لسلسلة الكتل، وإدارة الأصول الرَّقمية.

تم تطوير Creta بواسطة شركة Diverse، وهي شركة كورية جنوبية متخصصة في ألعاب العوالم الافتراضية، وتتميز بمحرك ألعاب عالي الأداء وتكنولوجيا رسومات ممتازة. تعتمد المنصة المبنية على تقنية Web3على سلسلة Locus Chain، وهي سلسلة كتل عامة عالية الأداء على عكس العوالم الافتراضية التقليدية. تتميز Creta بمفهوم متعددة العوالم، حيث يتم ربط وتوسيع العديد من العوالم الافتراضية ذات جودة بصرية واقعية. تستخدم Creta بشكل خاص سلسلة Locus Chain كبنية أساسية لسلسلة الكتل عالية الأداء، مما تحل محل العديد من وظائف الخوادم في الألعاب عبر الإنترنت وتقلل بشكل كبير من تكاليف البنية التحتية.

تعمل Republic بنشاط على دعم نمو الشركات الناشئة في صناعة Web3 من خلال تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات، بما في ذلك تصميم الاقتصاد، والتسويق، وعروض الرموز، وتطوير العقود الذكية، ودعم رأس المال، وتطوير الأعمال، واستراتيجيات NFT، وغيرها. تشترك Republic في العديد من المشاريع الملحوظة مثل Avalanche، Polygon، Aptos، DappRadar، وStar Atlas، ولديها سجل مذهل في إنشاء شركات Web3 الناشئة في السوق. كشركة استشارية، تقدم Republic النصح والإرشاد للشركات الكبرى في مجال Web3، بما في ذلك إحدى الشركات الكبيرة الأربع في الولايات المتحدة، وكذلك الشركات الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

كون Republic قوة متميزة في مجال Web3، فهي تختار شركاءها بعناية واستراتيجية. وبعد تقييم شامل، قررت الشركة التعاون مع Creta. تهدف Republic إلى تعزيز نظام Web3 بجانب Creta، وستتضمن شراكتهم الخدمات الاستشارية، وتصميم اقتصاد الرمز بناءً على البحث، وتيسير الاستثمار. كمنصة ترفيهية مبتكرة تعتمد على سلسلة الكتل، حيث يمكن للمستخدمين الاستمتاع بألعاب وعوالم افتراضية فاخرة وأيضاً إنشاء محتواهم وكونهم لعوالمهم الخاصَّة، ستستفيد Creta من خدمات Republic للشركات لتعزيز إمكاناتها الواسعة بشكل أكبر.

Republic تقدم الدعم لتصميم اقتصاد منصة Creta، المعروفة أيضاً بـ "Creta World". ستقوم Creta بإجراء بيع الرموز بالتعاون مع Republic، وسيتيح هذا الرمز للمستخدمين الوصول إلى جميع منتجات Creta وإبداعات المستخدمين الأخرى. يمكن للمصممين إنشاء ألعاب على منصة Creta، وتحتوي Creta أيضاً على مجموعة من الألعاب المشوقة التي يمكن للمستخدمين الاستمتاع بها. يهدف هذا الجهد إلى عرض منصة ألعاب Creta في العوالم الافتراضية كنموذج جديد لصناعة الألعاب، حيث ستعمل على تعزيز شبكات الألعاب بدلاً من العزلة التقليدية. بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية، تهدف مجموعة الأصول الرَّقمية لشركة Republic إلى تعزيز نمو المحتوى والبيئة الاقتصادية لمنصة Creta. وعلاوة على ذلك، ستشارك Republic مجتمعها من المستثمرين البالغ عددهم ثلاثة ملايين شخص في منظومة Creta من خلال برنامج بيع الرموز الذي يلتزم بالقوانين واللوائح.

من خلال هذا التعاون، من المتوقع أن تتفوق Creta على المشاريع الناشئة الأخرى من البداية. تتميز Republic بخبرتها الممتازة في مجال Web3، وتتمتع بقدرات تسويق رائدة في قطاع Web3. في إطار هذه الشراكة، ستكرّس Republic جهوداً هائلة لتسويق Creta على نطاق واسع. بالإضافة إلى ذلك، سيتاح لمستثمري Republic فرصة المشاركة المباشرة في Creta من خلال دعم تكامل منصة Creta مع أنظمة تسجيل الدخول والمحافظ الإلكترونية.

وتعد Republic ليست الشراكة المثيرة الوحيدة لـ Creta: قد انضم Thomas Vu، المشهور بدوره في نجاح لعبة "League of Legends" و الفائزة بجائزة إيمي "Arcane"، إلى قوة Creta أيضاً. يعمل Vu، المعروف بعمله مع شركة Riot Games وإنشاء مجموعة K/DA، بالتعاون مع Creta في مبادرات تكوين الألعاب وبرامج الوسائط المستقبلية. تهدف شراكتهما إلى استثمار الأسواق الناشئة في الشرق الأوسط والهند، حيث تقوم Creta بإنشاء صندوق نمو يتراوح من مئات الملايين إلى مليارات الدولارات لتكوين الألعاب في Web3.

من المتوقع أن تحقق التكامل المتوقع بين الكيانات غير اللعبة في Web3 وCreta قفزة نوعية في نطاق خدمات المشروع. بفضل خبرة Republic في Web3 واعتماد Creta لتكنولوجيا سلسلة Locus، من المتوقع أن تتحول ديناميات الصناعة بشكل كبير، مما يعزز دور Creta كقوة تحويلية في مجال Web3. تتماشى رؤية Creta لنظام بيئي شامل، يستفيد من مساهمات المطورين والمبدعين ذوي الخبرة العالية، بشكل متناغم مع خبرة Republic، مما يعزز تحقيق أهداف Creta الطموحة بشكل مسرع.

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تحتوي هذه النسخة على "معلومات متوقعة للمستقبل" وفقاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها (والتي يشار إليها هنا بشكل عام بتوقعات المستقبل). باستثناء البيانات التاريخية، تشمل المعلومات الموجودة هنا التوقعات وتتضمن، ولكن لا تقتصر على ذلك، (i) الأداء المالي المتوقع لشركة Creta؛ (ii) اكتمال واستخدام عائدات البيع المعروض هنا؛ (iii) التطور المتوقع لأعمال Creta ومشاريعها وشراكاتها؛ (iv) تنفيذ رؤية Creta واستراتيجية نموها، بما في ذلك النمو العالمي؛ (v) مصادر وتوافر تمويل من أطراف ثالثة لمشاريع Creta؛ (vi) إكمال مشاريع Creta التي قيد التنفيذ حالياً أو قيد التطوير أو تحت النظر؛ (vii) تجديد اتفاقيات Creta الحالية مع العملاء والموردين وغيرها من الاتفاقيات الهامة؛ و (viii) مستقبل السيولة ورأس المال العامل واحتياجات رأس المال. يتم تقديم توقعات المستقبل هذه لتمكين المستثمرين المحتملين من فهم معتقدات وآراء الإدارة بشأن المستقبل، حتى يتمكنوا من استخدام تلك المعتقدات والآراء كعامل واحد في تقييم الاستثمار.

تلك البيانات لا تضمن أداءً مستقبلياً ولا ينبغي الاعتماد عليها بشكل زائد. تشمل توقعات المستقبل هذه بالضرورة مخاطر وعوامل عدم التيقن المعروفة والغير معروفة، والتي قد تؤدي إلى تفاوت في الأداء والنتائج خلال الفترات المقبلة، وذلك قد يتسبب في عدم تحقيق توقعات الأداء المستقبلي المعبر عنها أو المنصوص عليها في توقعات المستقبل تلك.

رغم أن توقعات المستقبل المذكورة في هذا العرض تستند إلى افتراضات معقولة من إدارة Creta، إلا أنه لا يمكن ضمان دقة توقعات المستقبل هذه، حيث يمكن أن تختلف النتائج الفعلية والأحداث المستقبلية بشكل كبير عن تلك التوقعات. Creta ليست ملزمة بتحديث توقعات المستقبل ما لم تتغير الظروف أو تقديرات أو آراء الإدارة وفقاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها. يُحذر القارئ من عدم الاعتماد بشكل زائد على توقعات المستقبل.

------------------ ملحق إضافي ----------------------

Creta هي منصة ألعاب متعددة الأبعاد تعتمد على تقنية Web3، ومقرها في دبي، الإمارات العربية المتحدة. تضم فريقاً متميزاً من المطورين والناشرين وخبراء تقنية سلسلة الكتل الذين اكتسبوا سمعة في صناعة ألعاب الفيديو العالمية. يشمل الفريق Ray Nakazato، المنتج المحترم في صناعة الألعاب اليابانية والعالمية، وAlexander Harutyunyan، الرئيس التنفيذي السابق لشركة النشر الأوروبية INNOVA، وSeokho Yoon من CCR، الذي طور لعبة القلعة الوطنية الكورية. من المتوقع أن تنتج الشراكة مع Okamoto، المصمم الأسطوري وراء ألعاب مشهورة مثل Street Fighter 2 وResident Evil وMonster Strike، تشكيلة رائعة من ألعاب Web3 على مستوى عالمي. إضافة إلى ذلك، تعاونت Creta مع Thomas Vu، المنتج League of Legends والحائز على جائزة إيمي لArcane، مما يعزز الفريق ويضمن تطوير ألعاب ذات جودة عالية.

تتكون Creta من أربعة أجزاء رئيسية. أولاً، هناكCreta Multiverse (عالم كريتا متعدد الأبعاد)، والذي يمكن توسيعه بشكل غير محدود. ثانياً، هناك منصة ألعاب Creta (CGP)، والتي تدعم مجموعة واسعة من ألعاب Web2 وWeb3. ثالثاً، يوجد Creta Studio، حيث يمكن لأي شخص إنشاء ألعاب ومحتوى عالي الجودة. وأخيراً، هناك Creta SuperClub، وهو مجتمع Web3 الذي يربط بين جميع منصات Creta. يعمل عالم Creta متعدد الأبعاد حالياً على تطوير عوالم ضخمة جداً، (حيث سيتم فتح ثلاثة أبعاد تباعاً). وهذه العوالم ستتيح دمج وتوسيع العوالم الافتراضية المختلفة مع بعضها البعض. هدف Creta هو أن تصبح المنصة الوحيدة في العالم التي تتمتع برسومات واقعية بتقنية Web3. يتم تصميم عالم Creta متعدد الأبعاد ليكون مكاناً شاملاً لمختلف خدمات المحتوى والبيئات البيئية، بما في ذلك ألعاب MMORPG وBattle Royale والألعاب العابرة. وبدلاً من أن تكون هذه الألعاب منفصلة عن بعضها البعض، فإنها تجتمع في Creta لتوفير تجربة متكاملة. Creta SuperClub هو أول خدمة تمكّن المستخدمين من امتلاك بيانات مجتمعهم بشكل كامل وفقاً للإطار القانوني. يتم تحويل حقوق النوادي والمنشورات إلى NFT، مما يسمح لأصحاب NFT مثل المشغلين والأعضاء بامتلاك وتداول وبيع واكتساب ودمج تلك الحقوق. إنها خدمة مجتمعية مفتوحة حقاً، حيث لا يتم تخزين معلومات أعضاء النوادي على خادم محدد، ولكنها مخزنة في الشبكة. وهذا يمكن للمؤثرين من إدارة جمهورهم بدون أن يكونوا مقيدين بمنصة معينة.

الموقع الالكتروني العالمي: https://creta.world/

الموقع الرسمي الياباني: https://creta.co.jp/

مقطع فيديو:

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تويتر: https://twitter.com/creta_world

Discord: https://discord.com/invite/FWCd28vv36

تيليغرام: https://t.me/creta_world_official_Group

Coinmarketcap: https://coinmarketcap.com/currencies/creta-world/





يتم إصدار هذا البيان الصحفي من خلال وكالة أنباء عربية (www.arabnewswire.com) – وهي خدمة إخبارية للعالم العربي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) ، ويتم توزيعها بواسطة EmailWire™ (www.emailwire.com) –

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