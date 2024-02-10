2024-02-10 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ استقبل الأمين العام لـ”حزب الله” اللبناني، حسن نصر الله، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والوفد المرافق له. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأنه “جرى، خلال اللقاء، استعراض آخر ‏التطورات السياسية والأمنية في ‏المنطقة، وخصوصا في قطاع غزة، وجنوب لبنان، ‏وبقية جبهات محور المقاومة”، مشيرة إلى أنه “تم التباحث […]

ظهرت المقالة الأمين العام لـ”حزب الله” يجري مباحثات مع وزير الخارجية الإيراني في بيروت أولاً على ايرث نيوز.