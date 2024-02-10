2024-02-10 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن السفير الأمريكي لدى اليمن، ستيفن فاجن، أن “تصنيف جماعة أنصار الله جماعة إرهابية، سيدخل حيز التنفيذ نهاية الأسبوع المقبل”. وقال فاغن، في بيان نشره مكتب السفارة الأمريكية على منصة “إكس”، إنه “يمكن إعادة النظر بالقرار، إذا أوقفت الجماعة هجماتها في البحر الأحمر وخليج عدن”. وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الشهر الماضي، تصنيف حركة […]

ظهرت المقالة أمريكا تعلن موعد دخول تصنيف “أنصار الله” كـ”منظمة إرهابية” حيز التنفيذ أولاً على ايرث نيوز.