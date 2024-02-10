كأس آسيا يصل محطته الأخيرة .. قطر والأردن في نهائي عربي خالص

2024-02-10 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وصل المشهد إلى المحطة الأخيرة، حيث يتواجه منتخب الأردن مع قطر المضيفة وحاملة اللقب، في نهائي كأس آسيا قطر 2023، وذلك يوم السبت على ستاد لوسيل. وسيكون التنافس بين الفريقين مسك الختام للنسخة الثامنة من جوهرة بطولات قارة آسيا، والتي نجحت في تسجيل العديد من الأرقام القياسية على كافة الأصعدة. ويدخل المنتخب الأردني […]

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