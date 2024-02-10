2024-02-10 08:50:02 - المصدر: ايرث نيوز

إيرث نيوز/ عثر اليوم السبت، على جثمان الطفلة هند رجب (6 سنوات) وخمسة من أفراد عائلتها (خالها وعائلته)، بعد محاصرة سيارتهم التي كان تقلهم قبل 12 يوما، في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن ذوي الطفلة هند عثروا صباح اليوم على جثمانها وجثامين من كانوا في المركبة، التي حوصرت […]

ظهرت المقالة العثور على جثمان الطفلة هند رجب و5 من أسرتها بعد 12 يوما من البحث أولاً على ايرث نيوز.