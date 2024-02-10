سائقو الحافلات في السليمانية يحتجون على قرار يمنعهم من نقل المسافرين (صور)

2024-02-10 09:12:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تجمّع عدد من سائقي حافلات نقل المسافرين، وعددهم 29 سائقاً، اليوم السبت، في مدينة السليمانية، احتجاجاً على قرار مديرية النقل والمواصلات، الذي يمنعهم من نقل المسافرين عبر الطرق والشوارع العامة.

وقال ممثل سائقي حافلات نقل المسافرين "ئالان حمه سعيد"، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز إنه: منذ أكثر من عامين، تم افتتاح المرآب الجديد في المنطقة الواقعة بين رابرين و طاسلوجة.

وأضاف، أن مديرية النقل والمواصلات أصدرت في 28 - 9 – 2022، أمراً يمنعنا من نقل المسافرين، عبر الشارع الرئيسي، الذي يربط بين كراج بغداد ومركز مدينة السليمانية.

وأكد سعيد أن قرار مديرية النقل في السليمانية، يخالف قانون النقل الذي أصدره برلمان إقليم كوردستان في 25-6-2022، وتنص الفقرتين (22 – 23) على السماح لسائقي الباصات بنقل المسافرين عبر الشوارع العامة، مطالباً رئيس الإتحاد الوطني الكوردستاني بافل طالباني، بالتدخل لانصاف السائقين وحل المشكلة.

وختم سعيد حديثه بالقول إن: سائقي خط نقل رابرين و طاسلوجة، أصحاب الحق بنقل وإنزال المسافرين في الشارع الذي يربط كراج بغداد بمركز المدينة، وهذا القرار مجحف بحق 29 سائق حافلة.