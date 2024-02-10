2024-02-10 09:18:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم السبت، بإنتحار موظف حكومي في المحافظة وسط ظروف غامضة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "موظفاً حكومياً بدائرة صحة ذي قار، وهو شاب في العشرينيات من عمره أقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بمنطقة السراي وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وبين المصدر، ان "دوافع الانتحار ما تزال غامضة، حيث تم نقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".