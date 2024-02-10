السيد الحكيم: العراق أرض خصبة للأستثمار وهناك فرص واعدة للشركات التركية وغيرها

2024-02-10 09:20:02 - المصدر: الفرات نيوز

إلتقينا صباح اليوم سعادة السفير التركي في العراق السيد علي رضا كوناي، وبحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما بيّنا أن العلاقات تشهد تطورا ملحوظا، كما رحبنا بتبادل الوفود والزيارات بين البلدين، أكدنا أن العراق أرض خصبة للاستثمار وهناك فرص واعدة للشركات التركية وغيرها، وأشرنا إلى أن طريق التنمية هو الوعاء الأمثل لبناء كثير من المصالح لكلا البلدين.

أكدنا أن الأحداث في غزة جرح نازف في ضمير الإنسانية حيث السكوت المطبق والتبرير غير المقبول للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار اليوم والساعة، وحمّلنا المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولية مايجري، وحذرنا من تبعات انهيار المنظومة القيمية للمجتمع الدولي بعد أحداث غزة.

أشدنا بجهود حكومة السوداني في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية، كما دعونا تركيا لإطلاق حصص العراق المائية لإدامة عملية الزراعة وتحقيق الاستقرار الذي سينعكس على عموم المنطقة.