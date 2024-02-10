خلال شهر.. ديالى تنتج وتسوق 17 مليون بيضة وقرابة 3 ملايين دجاجة

2024-02-10 09:24:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن المستشفى البيطري في محافظة ديالى، يوم السبت، إنتاج وتسويق قرابة 17 مليون بيضة ونحو 3 ملايين دجاجة في المحافظة خلال شهر كانون الثاني من العام 2024.

وقال رئيس شعبة الدواجن في المستشفى أرشد مجيد لوكالة شفق نيوز، إن "الانتاج والتسويق في حقول الدواجن في محافظة ديالى خلال شهر كانون الثاني الماضي وصل الى قرابة 17 مليون بيضة فضلا عن أكثر من مليونين و700 ألف دجاجة".

وأضاف أن "الكميات المنتجة تم تسويقها الى أسواق ديالى ومختلف محافظات العراق"، لافتا الى أن "قطاع الدواجن من أهم القطاعات الاقتصادية والحيوانية في ديالى وله اهتمام بالغ من قبل المستشفى البيطري".

وتابع مجيد، "لولا غلاء الأعلاف لشهدنا تطورا كبيرا في قطاع الدواجن في ديالى"، مبينا أن "ديالى تحتاج الى مجزرة حكومية تسهم بتنظيم عمل الدواجن والسيطرة على الأسعار ومنع المضاربات في الأسواق".