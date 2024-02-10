الفنانة المصرية نهال عنبر تشيد بتنظيم المهرجانات الفنية في العراق

2024-02-10 09:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واع- فاطمة رحمةتصوير – علي صبحيأشادت الفنانة المصرية نهال عنبر بالمهرجانات السينمائية والمسرحية التي تقام في العراق.وقالت عنبر لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "أهم ما يميز هذه المهرجانات هو تلاقح الثقافات وتبادل الآراء والأفكار بكل المجالات، كما أنها فرصة لطرح الأعمال المشتركة التي تمنح الفنان العمل بأكثر من مسلسل أو فيلم"، مشيرة الى أن "المهرجان السينمائي الذي أقيم في بغداد أعطى للفنان مجالاً للتعرف على جديد السينما من أفكار ومخرجين وفنانين جدد، وكاميرات وتكنيك جديد".وأضافت: "تربطني علاقة وطيدة بالعراقيين، كون عائلتي دائماً تزور العراق".وعن آخر أعمالها أوضحت أنها "شاركت بفيلم بعنوان (جبل الحريم) مع فتحي الجندي وحسام سلامة، وهي قصة جديدة، وكذلك لديها مشاركة في مسلسل جديد مع المخرج هاني خليفة".