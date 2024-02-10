الحكيم للسفير التركي: طريق التنمية الوعاء الأمثل لبناء المصالح لكلا البلدين

2024-02-10 09:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية عمار الحكيم، اليوم السبت (10 شباط 2024)، أن طريق التنمية الوعاء الأمثل لبناء المصالح للعراق وتركيا.

وقال المكتب الإعلامي للحكيم في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الأخير "التقى صباح اليوم، السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وتم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين".

وأوضح الحكيم بحسب البيان، أن "العلاقات تشهد تطورا ملحوظا"، مرحبا "بتبادل الوفود والزيارات بين البلدين".

واكد رئيس التحالف، أن "العراق أرض خصبة للاستثمار وهناك فرص واعدة للشركات التركية وغيرها"، مؤشرا أن "طريق التنمية هو الوعاء الأمثل لبناء كثير من المصالح لكلا البلدين".

وأشار الى أن "الأحداث في غزة جرح نازف في ضمير الإنسانية حيث السكوت المطبق والتبرير غير المقبول للإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على مدار اليوم والساعة"، محملا "المجتمع الدولي والمنظمات الدولية مسؤولية ما يجري".

وحذر الحكيم "من تبعات انهيار المنظومة القيمية للمجتمع الدولي بعد أحداث غزة"، مشيدا " بجهود حكومة السوداني في تقديم الخدمات وتحقيق التنمية".

كما دعا الحكيم "تركيا لإطلاق حصص العراق المائية لإدامة عملية الزراعة وتحقيق الاستقرار الذي سينعكس على عموم المنطقة".