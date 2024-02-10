قوى التغيير الديمقراطية تنتقد ألية تشكيل بعض الحكومات المحلية وفق المحاصصة وتوزيع المناصب

2024-02-10 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ انتقدت قوى التغيير الديمقراطية اليوم السبت، الية تشكيل الحكومات المحلية وفق المحاصصة وتوزيع المناصب.وذكرت قوى التغيير الديمقراطية في بيان تلقته ايرث نيوز، انه “عقدت مجالس المحافظات اجتماعاتها خلال الايام الاخيرة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات، والتي تم خلالها التصويت لانتخاب رئاسة المجلس والمحافظين ونوابهم، وكما هو متوقع، شهدت العملية تفاهمات واتفاقات على توزيع […]

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