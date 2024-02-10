“بلومبرغ”: ألمانيا ستفقد قريبا مكانتها كدولة صناعية عظمى

2024-02-10 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أفادت وكالة بلومبرغ بظهور دلائل متزايدة على أن ألمانيا ستفقد قريبا مكانتها كدولة صناعية عظمى في العالم. وأضافت الوكالة: “أخذت الولايات المتحدة تبتعد عن أوروبا، وتسعى إلى التنافس مع حلفائها عبر الأطلسي. وأصبحت الصين منافسا أكثر جدية بشكل متزايد. وشكلت عملية وقف استيراد كميات ضخمة من الغاز الطبيعي الروسي الرخيص، ضربة قاضية للعديد […]

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