2024-02-10 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ اشاد رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم اليوم السبت، بجهود حكومة محمد شياع السوداني، فيما حذر المجتمع الدولي من انهيار منظومته القيمية بسبب احداث غزة. وذكر بيان لمكتب الحكيم تلقته ايرث نيوز، انه “إلتقينا صباح اليوم السفير التركي في العراق علي رضا كوناي، وبحثنا العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما بيّنا أن العلاقات تشهد تطورا […]

ظهرت المقالة الحكيم يشيد بجهود حكومة السوداني ويوجه تحذيرا للمجتمع الدولي أولاً على ايرث نيوز.