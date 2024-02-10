2024-02-10 09:40:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، أن طبيعة التهديدات في المنطقة تغيّرت، مشددا في الوقت نفسه أننا بحاجة إلى بقاء الولايات المتحدة الأمريكية والتحالف الدولي في إقليم كوردستان. وقال بارزاني خلال مقابلة صحفية تابعتها ” ايرث نيوز “إننا بحاجة إلى المزيد من المساعدة الأمريكية، ونحن هنا لا نعني أننا بحاجة إلى المزيد […]

ظهرت المقالة مسرور بارزاني: بقاء الجيش الأمريكي في الإقليم ضرورة ولم نطالب بإنسحابه أولاً على ايرث نيوز.