مجلس الخدمة: منتصف الشهر المقبل موعد إطلاق استمارة التوظيف لحملة الشهادات العليا والأوائل

2024-02-10 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- نصار الحاجحدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم السبت، موعد اطلاق استمارة التوظيف لتعيين حملة الشهادات العليا والاوائل، فيما أكد أن موعد اطلاق الاستمارة سيكون في منتصف الشهر المقبل.وقال المتحدث باسم المجلس سعد اللامي لوكالة الانباء العراقية (واع) إن "أولى مهام المجلس هو تنفيذ ما ورد في الموازنة العام 2023 والخاص بتعيين (31000) من حملة الشهادات العليا والاوائل"، لافتا الى ان "مجلس الخدمة سيطلق استمارة التقدم للتوظيف لهذه الدرجات في الخامس عشر من الشهر المقبل".واشار الى أن "هناك تعيينات اخرى تتعلق بالدارسين على ما يسمى بالمبادرة التعليمية والدارسين على قناة النخبة والمبتعثين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الزمالات".وأوضح اللامي أن "مجلس الخدمة العامة للاتحادي معني بتطبيق ما يرد في قانون لعام 2023 والخاص بالدرجات الوظيفية وتنفيذها على ارض الواقع"، لافتا الى أن "ملف العقود وتثبيتهم على الملاك حسب ما تم ذكره في قانون الموازنة فهو من مسؤولية الوزارات والمؤسسات وحسب ما لديها من عناوين وظيفية".ولفت الى أن "مجلس الخدمة العامة الاتحادي قدم مقترحات كثيرة بانه يجب أن لا تقتصر التعيينات على مستويات حملة الشهادات العليا و الاوائل فقط، وانما حسب حاجة الدولة في مختلف قطاعاتها"، مؤكدا أن "هناك حاجة فعلية على ارض الواقع لفئات واختصاصات اخرى مختلفة من الخريجين سواء كانت الاختصاصات الصناعية والتجارية وحتى الزراعية ومختلف الاختصاصات الاخرى".