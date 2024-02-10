وزارة الكهرباء تطلق مشروع الدفع الإلكتروني للجباية

2024-02-10 09:42:01 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاأعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم السبت، عن إطلاق مشروع الدفع الإلكتروني للجباية.وقال فاضل في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "امتثالاً للبرنامج الحكومي وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلنت وزارة الكهرباء اليوم وبشكل رسمي عن إطلاق تطبيق الدفع الالكتروني لدفع فواتير الكهرباء من خلال بطاقات الدفع الالكتروني"، لافتاً الى أن "التطبيق سيشمل محافظة بغداد بشكل كامل وسوف تعمم التجربة على جميع المحافظات العراقية".وأضاف أنه "أصبح بإمكان المواطن دفع فاتورة الكهرباء بأي مكان باستخدام أي بطاقة الكترونية من دون الانتقال الى دائرة الكهرباء، وبنفس الوقت يتأكد من دفعها من خلال وصول إشعار عبر الهاتف"، مشيراً الى أن "الاستقطاع سيكون بمبلغ قليل جداً ولا يتعدى ألف دينار، وسعر القائمة ثابت".