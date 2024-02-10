2024-02-10 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، على أهمية إنجاز تقارير ديوان الرقابة المالية وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد. وذكر بيان لوزارة الصحة، ورد”ارث نيوز”، أن “وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعا موسعا في مقر الوزارة بحضور عدد من المديرين العامين في مقر الوزارة والدوائر الصحية ومدراء التدقيق في الدوائر لمناقشة، انجاز […]

ظهرت المقالة وزير الصحة يؤكد على مكافحة الفساد والشفافية بالعمل أولاً على ايرث نيوز.