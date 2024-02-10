2024-02-10 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلنت محكمة العدل الدولية، أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع علنية تعقد بالفترة الممتدة ما بين 19 و26 من الشهر الجاري، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وتشمل الدول المشاركة قطر والسعودية والإمارات والكويت والجزائر والأردن وتونس وسوريا ومصر والعراق وليبيا ولبنان […]

ظهرت المقالة العدل الدولية تعقد جلسات استماع بشأن ممارسات إسرائيل بالأراضي الفلسطينية أولاً على ايرث نيوز.