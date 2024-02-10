2024-02-10 10:40:02 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أكد الاطار التنسيقي، الذي يجمع القوى السياسية الشيعية، اليوم السبت، ان جلسة مجلس النواب الاستثنائية ستكون مصيرية لإيقاف العدوان الأمريكي.وقال القيادي في الاطار علي الفتلاوي، لوكالة ايرث نيوز، ان “مجلس النواب سيعقد عصر، اليوم، جلسة مصيرية لإيقاف العدوان الأمريكي المتكرر على سيادة العراق وقواته الرسمية، فلا يمكن السكوت اكثر على هذه الانتهاكات الخطيرة”. […]

ظهرت المقالة تعليق جديد من الاطار التنسيقي على جلسة البرلمان الاستثنائية: لن نسكت على الانتهاكات الامريكية أولاً على ايرث نيوز.