"جبل كورك" المكتسي بالثلوج يحتضن آلاف السائحين من وسط وجنوب العراق (صور)

2024-02-10 10:42:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تشهد قمة جبل كورك شمال اربيل، التي تتميز بأجواء ثلجية ساحرة توافد أعداد كبيرة من السائحين من وسط وجنوب العراق اضافة الى سكان مدن إقليم كوردستان.

وتعبّر سهام حسين من سكان بغداد في حديثها لوكالة شفق نيوز، عن تجربتها قائلة: "زرنا جبل كورك واستمتعنا بألعاب الثلج وتنزهنا بصدق، عندما وصلت هناك نسيت كل شيء، شعرت كما لو ان العراق لا يحتوي على شيء سوى هذا المكان .. نسينا كل شيء".

من جانبه قال جاسم علي من سكان البصرة، إن "الاجواء هنا رائعة وجميلة للغاية أتمنى أن يكون هناك مزيد من مثل هذه الأماكن في بقية محافظات العراق".

وختم بالقول، "بصراحة هذا المكان الوحيد الذي شعرنا فيه بالسعادة والراحة".