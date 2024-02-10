مثنى التميمي يحذر من "الفتنة" في ديالى: الخلافات بين الكتل أمر وارد

2024-02-10 10:42:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

حذر عضو مجلس محافظة ديالى مثنى التميمي، اليوم السبت (10 شباط 2024)، جماهير المحافظة من الانجرار خلف الفتن، داعيا إياهم الى الالتزام وتغليب لغة الحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار.

ودعا التميمي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الجماهير من جميع الأطراف، إلى "الالتزام وتغليب لغة الحوار وعدم الانجرار وراء الفتن المصنعة التي تلعب على اوتارها منصات التواصل الاجتماعي في محافظة ديالى"، داعيا الى "عدم المساس بأي شخصية في المحافظة ورص الصفوف وعدم نشر ما يمكن من خلاله شق وحدة الصف في ديالى".

وأضاف التميمي، ان "العملية الديمقراطية تمر بمراحل متعددة وما تشهده تشكيل الحكومات المحلية عملية ديمقراطية بحتة"، مؤكدا ان "أبناء محافظة ديالى على قدر كبير من الوعي والثقافة التي تصحح الأخطاء والروايات التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي."

وبين ان "الخلافات السياسية بين الكتل امر وارد في العملية الديمقراطية ويجب ان لا تؤثر على الشارع في ديالى وعلينا التحلي بالهدوء والصبر والعقلانية، وعدم الانجرار إلى التصادم".

واكد التميمي ان "المحافظة اليوم تستدعي من الجميع الالتزام وتغليب لغة العقل والحوار وتقديم المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار".

وكشف مصدر مطلع، اليوم السبت (10 شباط 2024)، عن مساعي ثلاث قوى سياسية لعقد لقاء موسع مع رئيس تحالف نبني هادي العامري لحسم الخلافات السياسية في تشكيل الحكومة المحلية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "ثلاث قوى سياسية احداها تمثل المكون السني تسعى لعقد لقاء موسع مع العامري خلال الساعات 24 القادمة من أجل بلورة خارطة طريق لحسم تشكيلة حكومة ديالى بسبب تعقد المشهد وعدم التوافق الذي بات مصدر قلق للرأي العام في المحافظة وسط مخاوف من ان يقود الى طوفان فوضى بسبب تمسك كل الأطراف بآرائها دون أي حلول تلوح بالإفق".

وأضاف، ان "العامري بيده جزء من مفاتيح حسم الخلافات خاصة وان كتلته صاحب أعلى الأصوات والمقاعد في انتخابات مجالس المحافظات ومنصب المحافظ بات من نصيبها وفق التوافقات المبدئية اذا ما حصلت أي تغييرات جوهرية".

وأشار الى ان "لقاء العامري ربما يكون فرصة مهمة في إيجاد مساحة للتفاوض ودفع جلسة الحسم للانعقاد يوم الاحد على اقل تقدير خاصة وان مجلس ديالى اخفق في المضي بتشكيل الحكومة مرتين خلال الأسبوع الماضي وجعل جلسته مفتوحة بانتظار الحسم".

وكان مجلس محافظة ديالى، رفع جلسته المقررة، الخميس (8 شباط 2024)، لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها.

وكشف رئيس السن في مجلس محافظة ديالى تركي جدعان يوم امس الجمعة لـ"بغداد اليوم"، انه "قرر بقاء الجلسة مفتوحة بانتظار توافق الكتل السياسية"، لافتا الى ان "مواطني ديالى ينتظرون تشكيل الحكومة المحلية وعلى القوى والتكتلات السياسية مسؤولية كبيرة تجاه الأهالي في الإسراع بحسم التوافقات والمضي لعقد جلسة الحسم بأقرب فرصة ممكنة".