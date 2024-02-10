2024-02-10 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم السبت، عن ضبط 31 شاحنة مخالفة في مديرية جمرك المنطقة الشمالية.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الشمالية تمكن من ضبط ( 31 ) شاحنة محملة بالسكائر، والمجمدات ، والألمنيوم ، ومعمل غربلة الحبوب والبذور ، وأجهزة كهربائية متنوعة، وأجزاء معمل مستعمل، وأنابيب بلاستك، وقماش ومواد مختلفة أخرى مخالفة للشروط والضوابط الاستيرادية النافذة".وأشارت الهيئة الى أن "عملية الضبط تمت بالتعاون مع شرطة الجمارك، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المخالفات وفق قانون الجمارك النافذ".