وزير الصحة يؤكد أهمية تطبيق استراتيجة مكافحة الفساد

2024-02-10 10:48:01 - المصدر: واع

بغداد - واعأكد وزير الصحة، صالح مهدي الحسناوي، اليوم السبت، على أهمية إنجاز تقارير ديوان الرقابة المالية وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد.وذكر بيان لوزارة الصحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي ترأس اجتماعا موسعا في مقر الوزارة بحضور عدد من المديرين العامين في مقر الوزارة والدوائر الصحية ومدراء التدقيق في الدوائر لمناقشة، انجاز تقارير ديوان الرقاية المالية وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد".وأضاف، أن "وزير الصحة اطلع على نسب انجاز الإجابات الخاصة بتقارير ديوان الرقابة المالية".وأكد وزير الصحة، خلال الاجتماع على "أهمية انجاز التقارير بشكل دقيق والعمل المشترك ضمن البرنامج الحكومي وتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد".وأشار إلى، أن "وزارة الصحة تعمل وفق برنامج حكومي يؤكد على مكافحة الفساد والشفافية بالعمل"، مشيدا "بجهود اقسام التدقيق في الدوائر الصحية".