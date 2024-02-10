حزب خاتمي ينسحب من انتخابات برلمان ايران

2024-02-10 11:00:12 - المصدر: قناة الثامنة

أعلن حزب الاتحاد الوطني الإيراني، بزعامة الرئيس الايراني السابق محمد خاتمي، انسحابه من الانتخابات البرلمانية في البلاد. وقالت أمانة المجلس المركزي للحزب في بيان لها، إن عددا من أعضاء الحزب من بينهم عضوان من المجلس المركزي للحزب، كانوا قد سجلوا اسمائهم للانتخابات البرلمانية، اضطروا لتقديم الاستقالة من الحزب. واعلن الامين العام لحزب الاتحاد الوطني الايراني ازر منصوري، بحسب البيان أن معظم أعضاء الحزب الحقيقيين اتخذوا الموقف نفسه، وانهم قرروا عدم المشاركة في تلك الانتخابات، باستثناء بعضهم. واشار البيان الى ان سبب انسحاب الحزب من الانتخابات يعود الى انها لن تكون مؤثرة وذات جدوى، بحسب البيان. وحزب الاتحاد الوطني الإيراني أحد