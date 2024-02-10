مستشار حكومي يعلن إعداد ملف متكامل لاختيار بغداد عاصمة السياحة العربية العام 2025

2024-02-10 11:24:02 - المصدر: واع

بغداد – واع- وسام الملاكشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الثقافة والسياحة والآثار قحطان الجبوري، اليوم السبت، عن إعداد ملف متكامل لاختيار بغداد عاصمة السياحة العربية العام 2025.وقال الجبوري في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ذهبنا باتجاه إعداد ملف متكامل على أن تكون بغداد عاصمة السياحة العربية في العام 2025 تزامناً مع مؤتمر القمة العربي في العام 2025 ".وأشار الى أنه "بدأنا بتشكيل لجنة عليا لإعداد الملف بالكامل، وهناك تنسيق معه مع منظمة السياحة العربية ومع مجلس وزراء السياحة العرب وفي الشهر الثامن سيعرض الملف على مجلس وزراء السياحة العرب ومنظمة السياحة العربية للذهاب باتجاه اختيار بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025 ".وأضاف أن" هذا حدث كبير جداً وسيدر مبالغ كبيرة على العراق لأنه سيأتي بالسياح من مختلف دول العالم لزيارة المواقع الأثرية والسياحية في العراق لذلك هذا الملف يحتاج إلى إعداد متكامل وجهات ساندة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار".