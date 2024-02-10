وسامان للعراق في بطولة آسيا لرفع الاثقال

2024-02-10 11:24:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أحرز لاعب المنتخب العراقي لرفع الاثقال علي عمار يسر وزن + 109 كغم وسامين برونزيين في بطولة آسيا برفع الأثقال لفئة المتقدمين المقامة منافساتها حاليا في العاصمة الاوزبكية طشقند.

وأحرز يسر الوسام البرونزي الأول بفعالية النتر بعد ان حقق 234 كغم، كذلك حصل على الوسام البرونزي الثاني بالمجموع بعد حقق 425 كغم بالاضافة الى احرازه المركز الرابع بفعالية الخطف بعد ان حقق 191 كغم.

وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الاثقال اسماعيل مولود في بيان ورد لشفق نيوز، إن "الرباع علي عمار يسر قدم اداء كبيرا ضمن المنافسة الاسيوية بالرغم من ان مجموعته تضم ابطالاً على مستوى القارة، لكنه استطاع منافستهم وفرض نفسه وسط قائمة الأفضل، واحراز وسامين برونزيين للعراق بالاضافة الى تحقيق 425 كغم، وهو مجموع مهم بالنسبة للنقاط التأهيلية لاولمبياد باريس عن ناهيك محاولته لكسر رقم قياسي".