حريق في سجن الكاظمية ودائرة الإصلاح توضح: تماس كهربائي

2024-02-10 11:24:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أوضحت دائرة الإصلاح العراقية، اليوم السبت (10 شباط 2024)، أسباب نشوب حريق داخل سجن العدالة الأولى في منطقة الكاظمية ببغداد.

وقالت الدائرة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الانباء التي تم تداولها هي تماس كهربائي بسيط حيث تم السيطرة عليه بنفس اللحظة، يوم أمس ولا توجد اي اضرار مادية او بشرية من النزلاء داخل السجن".

وفي وقت سابق من اليوم، تناقلت بعض وسائل الاعلام انباء عن اندلاع حريق في سجن العدالة الأولى بمنطقة الكاظمية شمال بغداد.