نائب رئيس البرلمان يبحث مع مسؤول أممي تخفيف حدة التوترات والصراعات

2024-02-10 11:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واعبحث نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبدالله، مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، اليوم السبت، التخفيف من حدة التوترات وآثار الصراعات والنزاعات والحروب العسكرية.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية في مقر الأمم المتحدة لرؤساء برلمانات دول العالم، المنعقد في الولايات المتحدة الأمريكية - نيويورك، التقى رئيس الوفد العراقي شاخوان عبدالله أحمد نائب رئيس مجلس النواب، برئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس، وجرى مناقشة عدد من القضايا والموضوعات وبحث السبل الكفيلة لاستثمار فرص التعاون بين برلمانات دول العالم لتكريس أهداف الأمم المتحدة في إرساء الأمن والسلم الدوليين".وأكد الجانبان، خلال اللقاء، على "دعم ومساندة المساعي لتحقيق السلام والتنمية البشرية المستدامة، ومواجهة التحديات والتخفيف من حدة التوترات وآثار الصراعات والنزاعات والحروب العسكرية".وشددا، على "ضرورة تكثيف الجهود والعمل الجاد من أجل إيقاف العمليات العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة وإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لهم".