مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز 800 مليون دولار خلال اسبوع

2024-02-10 11:48:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي الاجمالية من العملة الصعبة للدولار الأمريكي خلال الأسبوع الماضي أكثر من 800 مليون دولار.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة اربعة أيام التي فتح بها المزاد 825 مليونا، و 580 ألفا، و 155 دولارا، بمعدل يومي بلغ 206 ملايين، و395 الفاً، و38 دولارا منخفضة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ مليارا و57 مليونا 862 الفا، و31 دولارا.

وكانت أعلى المبيعات للدولار ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيه 209 ملايين، و 264 الفاً، و 308 دولارات، فيما كانت أقل المبيعات ليوم الاربعاء حيث بلغت المبيعات فيه 203 ملايين، و 721 الفاً، و6 دولارات.

واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 733 مليونا، و 171 الفا، و825 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 87% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 92 مليونا، و 408 آلاف، و330 دولارا.

وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.