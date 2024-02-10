2024-02-10 11:50:03 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ قال المتحدث باسم كتائب سيد الشهداء الشيخ كاظم الفرطوسي، اليوم السبت، إن استهداف القوات الامريكية في العراق تعتبر حرب، مبينا أن الحرب فيها الغالب والمغلوب وبالتالي هي كر وفر. واضاف في حديث لـ” ايرث نيوز” أن الولايات المتحدة تعتقد أن ضرب بعض القيادات البارزة هو اسكات للمقاومة ، لكن نحن كما قال المرجع […]

ظهرت المقالة كتائب سيد الشهداء: شهداؤنا يتحولون الى جيل جديد من المقاومة ولن نمل ونضعف أولاً على ايرث نيوز.