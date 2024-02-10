المحكمة الاتحادية تجتمع بشأن شكويين خاصتين بالاقليم

2024-02-10 11:54:12 - المصدر: قناة الثامنة

من المقرر أن تجتمع المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، بشأن عدم دستورية قانون انتخابات برلمان اقليم كردستان. وبحسب جدول أعمال المحكمة الاتحادية، من المقرر أن تجتمع المحكمة، يوم غد الأحد، بشأن شكوى مقدمة من قبل رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني في الدورة الخامسة لبرلمان كوردستان زياد جبار، وشكوى اخرى مقدمة من قبل عضو مجلس محافظة السليمانية أمانج نجيب شمعون، سجلتا على رئيس برلمان كردستان ورئيس اقليم كردستان و رئيس وزراء اقليم كردستان. والمشتكيان يقولان ان قانون انتخابات اقليم كردستان غير دستورية، بناء على خمس مواد من الدستور العراقي. واجتمعت المحكمة الاتحادية يوم الرابع من شباط الجاري بشأن هذا الملف وأجلت الجلسة