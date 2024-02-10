مجلس النواب العراقي يبحث ملف انسحاب قوات التحالف

2024-02-10 11:54:12 - المصدر: قناة الثامنة

من المقرر ان يجتمع مجلس النواب العراقي اليوم، في وقت وقع 103 نواب لادراج ملف انسحاب قوات التحالف في برنامج عمل الاجتماع. ووقع 103 نواب مذكرة ورفعوها الى رئاسة البرلمان، مطالبين بادراج ملف انسحاب القوات الاميركية في برنامج عمل مجلس النواب. واكدت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي فيان صبري لقناة الثامنة ان مجلس النواب يجتمع اليوم لبحث الهجمات التي تطال سيادة العراق ولايوجد اي قانون لاخراج القوات الاجنبية والاميركية، وسيقرر مجلس النواب عن ذلك في الاجتماع. النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني بريار رشيد اوضح لقناة الثامنة انهم سيشاركون في اجتماع البرلمان ولم يقرر اي احد مقاطعته.