سيدات غاز الشمال يحققن أول فوز في دورة ألعاب الأندية العربية

2024-02-10 12:30:03 - المصدر: واع

كركوك – واع- مهدي الربحاويأكد رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال أن النادي يطمح من خلال مشاركته في دورة ألعاب الأندية العربية للسيدات والجارية أحداثها في الشارقة الإماراتية الى تقديم مستويات جيدة من أجل رفع سمعة كرة السلة العراقية .وقال رئيس نادي غاز الشمال وريا جلال لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن" فريقنا السلوي للسيدات تمكن من الفوز على صاحب الأرض والجمهور فريق الشارقة الإماراتي بنتيجة (82 - 73) نقطة بعد أربع مباريات له في البطولة".وأضاف أن" الفريق أدى مباراة رائعة ومثيرة قدمت خلالها لاعباتنا مستوى مميزاً مكنهن من الفوز على الفريق صاحب الضيافة والجمهور ،مؤكداً أن البطولة العربية فرصة للارتقاء بواقع الرياضة النسوية في المنطقة العربية".وأوضح أن "الأفضلية في المباراة كانت لسيدات نادينا، وأثمرت عن التقدم في جميع أشواط المباراة ،مؤكداً أن هذه المشاركة هي الأولى لغاز الشمال في الاستحقاقات الخارجية لتكون بادرة خير في تطوير الرياضة النسوية في العراق".يذكر أن فريق غاز الشمال قد تعرض للخسارة في أربع مباريات سابقة أمام كل من الفحيص الأردني بنتيجة (82-41) نقطة، والأهلي البحريني بنتيجة(88-83) نقطة، ونادي العاصمة السعودي بنتيجة (79-65) نقطة، ونادي الثورة السوري بنتيجة (77-58)نقطة .