2024-02-10 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

صوتت الجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية، اليوم السبت، على عقيل مفتن رئيساً للجنة الأولمبية أصالةً.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "الجمعية العمومية للجنة الأولمبية صوتت على تثبيت الدكتور عقيل مفتن رئيساً للجنة الأولمبية أصالةً لحين انتهاء الدورة الحالية في آذار 2025".

وأشار الى أن "رئيس اتحاد المواي تاي مصطفى جبار علك فاز أيضاً بعضوية الجمعية العمومية للجنة الأولمبية ممثلاً عن الاتحادات المعترف بها أولمبياً، كما فاز خالد كبيان بمنصب النائب الأول لرئيس اللجنة الاولمبية بحصوله على 32 صوتاً، وكذلك فاز خليل ياسين بعضوية المكتب التنفيذي بحصوله على 24 صوتاً