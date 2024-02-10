العراق يتحصل على وسامين في بطولة آسيا لرفع الأثقال

2024-02-10 12:30:03 - المصدر: واع

بغداد – واعتحصل العراق، اليوم السبت، على وسامين في بطولة آسيا لرفع الأثقال لفئة المتقدمين المقامة منافساتها حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند.وقال نائب رئيس الاتحاد العراقي لرفع الأثقال، إسماعيل مولود، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "لاعب منتخبنا الوطني برفع الأثقال، علي عمار يسر، وزن +109 كغم، أحرز وسامين برونزيين في بطولة آسيا برفع الأثقال لفئة المتقدمين المقامة منافساتها حالياً في العاصمة الأوزبكية طشقند، حيث أحرز الوسام البرونزي الأول بفعالية النتر بعد أن حقق ٢٣٤ كغم، كذلك حصل على الوسام البرونزي الثاني بالمجموع بعدما حقق ٤٢٥ كغم، بالإضافة إلى إحرازه المركز الرابع بفعالية الخطف بعد أن حقق ١٩١ كغم".وأضاف مولود، أن "الرباع علي عمار يسر، قدم أداء كبيراً ضمن المنافسة الآسيوية على الرغم من أن مجموعته تضم أبطالاً على مستوى القارة، لكنه استطاع منافستهم وفرض نفسه وسط قائمة الأفضل وإحراز وسامين برونزيين للعراق، بالإضافة إلى تحقيق مجموع ٤٢٥، وهو مجموع مهم بالنسبة للنقاط التأهيلية لأولمبياد باريس، فضلاً عن محاولته كسر رقم قياسي".وأعرب عن "شكره وتقديره للذين أسهموا بشكل كبير في دعم رياضة رفع الأثقال ابتداء من وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع، واللجنة الأولمبية العراقية بشخص رئيسها عقيل مفتن، ودعمه المتواصل من خلال توفير المعسكرات التدريبية، كذلك دعم ومساندة الشركات الراعية للاعبين"، لافتاً إلى "الدور الكبير الذي يقدمه الاتحاد العراقي لرفع الأثقال الذي وفر جميع سبل النجاح".