2024-02-10 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، صباح اليوم السبت، اجتماعاً بحضور وزيرة الاتصالات د. هيام الياسري، خُصص لمناقشة وبحث الإجراءات التنفيذية الخاصة بالرخصة الوطنية للهاتف النقال.



وشهد الاجتماع مناقشة الخطوات المنفذة من قبل وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، ومجريات التفاوض مع الشركات العالمية المتخصصة، والمواصفات والمحددات المطلوبة لتشغيل المشروع وتقديم خدماته لعموم المواطنين، بأفضل المستويات والكلف المتوفرة، وبما يلبي طموحاتهم واحتياجاتهم.



وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته 42، بتاريخ 17- تشرين الأول- 2023, على تولّي هيئة الإعلام والاتصالات إصدار رخصة وطنية للهاتف النقال، بتقنية الجيل الخامس، ولمدة حصرية 3سنوات، التزاماً بما ورد في المنهاج الوزاري، والبرنامج الحكومي.



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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء