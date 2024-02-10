اعتقال 4 متهمين بإلقاء قنبلة على منزل مواطن في ميسان

2024-02-10 12:30:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت (10 شباط 2024)، اعتقال 4 متهمين بإلقاء قنبلة على منزل مواطن في المحافظة.

وذكر بيان للقيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة مشتركة من قسم شرطة البلدة، وشرطة النجدة، وقوة من الشرطة الاتحادية، وبعمل استخباري من جهاز الامن الوطني، ومديرية استخبارات المحافظة، توجهت، بعد سماع صوت انفجار ضمن قاطع المسؤولية إلى محل الحادث".

وأشار الى أنه "تبين قيام أشخاص بإلقاء قنبلة على أحد المنازل السكنية في منطقة حي الحسين الجديد (دور التجاوز) ووقوع إصابات بجروح لبعض افراد المنزل، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج".

وتابع "من خلال البحث والتحري وبالاستدلال على افادة صاحب المنزل وطلبه للشكوى، تم التعرف على (4) اشخاص والقاء القبض عليهم بتهمة استهداف المنزل، وذلك بسبب خلافات عائلية".

وأوضح انه "تم تسليم المتهمين إلى جهة الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقهم".